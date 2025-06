Ruag-International-Chef André Wall tritt zurück

Bern (awp/sda) - Der Chef des Technologiekonzerns Ruag und von Beyond Gravity tritt zurück. André Wall bleibt noch bis Mitte 2026 im Amt, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Ausschlaggebend für den Entscheid war, dass Beyond Gravity in Bundesbesitz bleibt.

Bis zur Rücktrittsankündigung stand Wall viereinhalb Jahre an der Spitze von Ruag International. Mit dem Rücktritt auf Mitte 2026 will er einen reibungslosen Übergang und Wissenstransfer sicher stellen. Der Verwaltungsrat bedauerte seinen Entscheid.

Ausschlag für den Rücktritt gab den Angaben zufolge der Entscheid des Bundesrats, Beyond Gravity in Bundesbesitz zu behalten. Die Landesregierung hatte den Raumfahrtzulieferer über lange Strecken privatisieren wollen, wurde aber vom Parlament zurückgepfiffen.

Wall trieb in den Jahren seit seinem Amtsantritt die strategische Fokussierung des Unternehmens hin zu einem Raumfahrtszulieferer voran.