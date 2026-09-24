Rara Terra Minerals Aktie 12987207 / CA75382L1031
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24.09.2026 18:40:56
RTX's Pratt & Whitney Marks First GTF Advantage Delivery To United Airlines
(RTTNews) - RTX Corp's (RTX, 5UR.BE) unit Pratt & Whitney, an aerospace manufacturer, announced on Thursday that it has delivered the first Airbus A321XLR powered by its GTF Advantage engines to United Airlines (UAL).
Pratt & Whitney said the latest engine standard offers enhanced durability, increased range and additional thrust capability, making it well-suited to the long-range A321XLR.
The GTF Advantage features an upgraded hot section designed to double time on wing compared with current GTF engines. Pratt & Whitney plans to transition its entire PW1100G-JM production line to the Advantage specification by 2028.
On the NYSE, shares of RTX are currently losing 0.17 percent, changing hands at $191.87.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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Analysen zu Rara Terra Minerals Corp.
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.