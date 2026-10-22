RTX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

RTX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.65 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.94 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 34.95 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.96 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch