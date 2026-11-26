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26.11.2026 06:37:00
RTX A-S gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RTX A-S äusserte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.30 DKK. Im Vorjahresviertel hatte RTX A-S 0.600 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTX A-S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51.34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211.6 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 139.8 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4.20 DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.30 DKK je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14.64 Prozent auf 627.21 Millionen DKK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 547.11 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4.16 DKK und einen Umsatz von 609.00 Millionen DKK in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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