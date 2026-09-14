Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
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14.09.2026 10:02:17
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nebius von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Nebius-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die Nebius-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nebius-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 90.41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11.061 Nebius-Aktien. Die gehaltenen Nebius-Aktien wären am 11.09.2026 2’483.69 USD wert, da der Schlussstand 224.55 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 148.37 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 61.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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