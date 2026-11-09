RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 09.11.2025 wurde die Nebius-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 111.28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.899 Nebius-Aktien. Die gehaltenen Nebius-Papiere wären am 06.11.2026 116.36 USD wert, da der Schlussstand 129.49 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 16.36 Prozent gleich.

Insgesamt war Nebius zuletzt 35.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch