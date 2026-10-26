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|Lukrative Nebius-Anlage?
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26.10.2026 10:02:25
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Nebius-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Nebius-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 76.27 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13.111 Nebius-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’081.29 USD, da sich der Wert eines Nebius-Anteils am 23.10.2026 auf 158.74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108.13 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Nebius bezifferte sich zuletzt auf 43.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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