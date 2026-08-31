Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
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31.08.2026 10:02:22
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nebius-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Nebius-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 76.90 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Nebius-Aktie investierten, hätten nun 130.039 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’201.56 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 28.08.2026 auf 209.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 172.02 Prozent gesteigert.
Alle Nebius-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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