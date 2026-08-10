Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
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10.08.2026 10:02:24
RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nebius von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Nebius-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Nebius-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22.36 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nebius-Aktie investiert hätte, hätte er nun 447.227 Anteile im Depot. Die gehaltenen Nebius-Papiere wären am 07.08.2026 84’065.30 USD wert, da der Schlussstand 187.97 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 740.65 Prozent angewachsen.
Am Markt war Nebius jüngst 47.33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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