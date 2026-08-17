Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
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17.08.2026 10:02:40
RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nebius-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Nebius-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nebius-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71.62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.396 Nebius-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 387.71 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 14.08.2026 auf 277.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 287.71 Prozent vermehrt.
Nebius wurde am Markt mit 69.96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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