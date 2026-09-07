RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nebius-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nebius-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.543 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 226.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’028.58 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 928.58 Prozent zugenommen.

Nebius erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch