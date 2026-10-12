Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
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12.10.2026 10:02:29
RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Nebius-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Nebius-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 129.58 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 77.172 Nebius-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’060.50 USD, da sich der Wert eines Nebius-Papiers am 09.10.2026 auf 221.07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70.61 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Nebius eine Marktkapitalisierung von 60.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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