Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nebius-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Nebius-Papier bei 75.35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 132.714 Nebius-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 10’790.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81.31 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.91 Prozent erhöht.

Nebius war somit zuletzt am Markt 23.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch