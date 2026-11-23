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|Rentable Nebius-Anlage?
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23.11.2026 10:02:22
RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nebius eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nebius-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Nebius-Papier bei 75.35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 132.714 Nebius-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 10’790.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81.31 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.91 Prozent erhöht.
Nebius war somit zuletzt am Markt 23.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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