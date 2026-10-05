RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nebius von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Nebius-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nebius-Anteile betrug an diesem Tag 21.98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45.496 Nebius-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’046.86 USD, da sich der Wert eines Nebius-Anteils am 02.10.2026 auf 242.81 USD belief. Mit einer Performance von +1’004.69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Nebius wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66.17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch