RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Nebius-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 79.45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nebius-Aktie investiert, befänden sich nun 1.259 Nebius-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nebius-Papiers auf 237.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 298.72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 198.72 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Nebius belief sich zuletzt auf 64.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch