RTS-Handel aktuell: So entwickelt sich der RTS mittags

Am Montag erhöht sich der RTS um 12:07 Uhr via MICEX um 0.19 Prozent auf 1’009.53 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7.656 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der RTS 0.127 Prozent leichter bei 1’006.30 Punkten, nach 1’007.58 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1’013.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1’006.14 Punkten lag.

RTS seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bewegte sich der RTS bei 1’055.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, notierte der RTS bei 982.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wurde der RTS auf 1’055.72 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 4.82 Prozent zu Buche. Der RTS verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1’091.91 Punkten. Bei 900.08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

RTS-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im RTS zählen aktuell Surgutneftegas (+ 4.65 Prozent auf 33.00 RUB), SOLLERS (+ 4.03 Prozent auf 1’033.00 RUB), ALROSA (+ 1.98 Prozent auf 75.27 RUB), TATNEFT Pref (+ 1.97 Prozent auf 626.40 RUB) und Mechel (+ 1.89 Prozent auf 206.65 RUB). Flop-Aktien im RTS sind derweil Surgutneftegas Pref (-1.21 Prozent auf 57.24 RUB), Federal Grid (-0.91 Prozent auf 0.12 RUB), VSMPO-AVISMA (-0.69 Prozent auf 42’960.00 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-0.63 Prozent auf 0.87 RUB) und Acron (-0.49 Prozent auf 18’954.00 RUB).

Die teuersten RTS-Konzerne

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’370’370’000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6.481 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der RTS-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.80 zu Buche schlagen. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 55.80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch