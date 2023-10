RTS-Handel aktuell: RTS zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Zum Handelsende legte der RTS im MICEX-Handel um 1.22 Prozent auf 1’046.71 Punkte zu. Insgesamt kommt der RTS damit auf einen Börsenwert in Höhe von 7.690 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0.329 Prozent höher bei 1’037.51 Punkten, nach 1’034.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1’036.53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1’048.14 Zählern.

RTS-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 1’029.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS lag am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 1’014.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 990.66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 8.68 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der RTS bislang 1’091.91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900.08 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen derzeit Bashneft Pref (+ 4.00 Prozent auf 1’613.00 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 2.71 Prozent auf 54.30 RUB), LSR (+ 2.69) Prozent auf 740.80 RUB), VTB Bank (+ 2.29 Prozent auf 0.03 RUB) und Polymetal (+ 2.14 Prozent auf 557.20 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen hingegen SOLLERS (-0.10 Prozent auf 991.50 RUB), Mechel (-0.10 Prozent auf 237.65 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 0.06 Prozent auf 0.84 RUB), TATNEFT PJSC (+ 0.11 Prozent auf 629.00 RUB) und TATNEFT Pref (+ 0.14 Prozent auf 630.50 RUB).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im RTS auf

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 88’073’240’000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6.500 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Titel im Fokus

Im RTS weist die Gazprom PJSC-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49.45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

