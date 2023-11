RTS-Handel aktuell: RTS fällt am Mittwochnachmittag zurück

Um 15:01 Uhr verliert der RTS im MICEX-Handel 0.25 Prozent auf 1’151.55 Punkte. An der Börse sind die im RTS enthaltenen Werte damit 6.274 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.036 Prozent auf 1’153.97 Punkte an der Kurstafel, nach 1’154.39 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tageshoch bei 1’159.55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1’150.35 Punkten lag.

RTS-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der RTS bereits um 2.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, mit 1’081.29 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der RTS einen Wert von 1’057.56 Punkten auf. Der RTS stand vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 1’142.58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 19.57 Prozent nach oben. 1’159.55 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 900.08 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit Severstal (+ 1.76 Prozent auf 1’350.40 RUB), Bashneft (+ 1.69 Prozent auf 2’374.50 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (+ 1.52 Prozent auf 52.30 RUB), VTB Bank (+ 1.51 Prozent auf 0.02 RUB) und Sberbank (+ 1.25 Prozent auf 286.33 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil Mechel (-3.38 Prozent auf 316.33 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1.54 Prozent auf 268.65 RUB), SOLLERS (-1.26 Prozent auf 825.50 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-1.23 Prozent auf 38.63 RUB) und NOVATEK (-1.20 Prozent auf 1’520.60 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 77’799’740’000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS mit 6.271 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist 2023 laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 52’159.74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch