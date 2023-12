RTS aktuell: RTS am Freitagmittag leichter

Am Freitag bewegt sich der RTS um 12:01 Uhr via MICEX 0.94 Prozent schwächer bei 1’104.52 Punkten. Damit kommen die im RTS enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 6.277 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0.042 Prozent tiefer bei 1’114.54 Punkten in den Freitagshandel, nach 1’115.01 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1’103.76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1’115.38 Punkten lag.

So bewegt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der RTS bereits um 3.23 Prozent. Vor einem Monat, am 01.11.2023, wies der RTS 1’088.42 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, wies der RTS einen Wert von 1’055.43 Punkten auf. Der RTS wies vor einem Jahr, am 01.12.2022, einen Wert von 1’123.63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 14.69 Prozent. 1’159.55 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900.08 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Federal Grid (+ 1.68 Prozent auf 0.12 RUB), Polymetal (+ 1.64 Prozent auf 483.60 RUB), Bashneft Pref (+ 1.54 Prozent auf 1’745.50 RUB), Magnit (+ 1.01 Prozent auf 6’418.00 RUB) und INTER RAO (+ 0.80 Prozent auf 4.18 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen hingegen Rostelecom PJSC Pref (-9.61 Prozent auf 68.65 RUB), Rostelecom PJSC (-7.27 Prozent auf 75.65 RUB), TMK (-3.53 Prozent auf 196.32 RUB), LSR (-2.04 Prozent auf 644.00 RUB) und VSMPO-AVISMA (-1.76 Prozent auf 33’500.00 RUB) unter Druck.

Diese RTS-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 29’129’240’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6.278 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der RTS-Aktien

2023 weist die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49.45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

