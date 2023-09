RTS aktuell: Am Mittag Gewinne im RTS

Am Freitag notiert der RTS um 12:01 Uhr via MICEX 0.32 Prozent stärker bei 1’014.25 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 7.659 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.099 Prozent auf 1’012.04 Punkte an der Kurstafel, nach 1’011.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1’014.79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1’008.09 Punkten verzeichnete.

RTS-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der RTS bereits um 1.51 Prozent. Der RTS erreichte vor einem Monat, am 29.08.2023, den Wert von 1’059.98 Punkten. Der RTS erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2023, den Wert von 1’006.83 Punkten. Der RTS wies vor einem Jahr, am 29.09.2022, einen Wert von 1’072.26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5.31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1’091.91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 900.08 Zählern.

RTS-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell Surgutneftegas (+ 1.83 Prozent auf 30.58 RUB), LSR (+ 1.74 Prozent auf 703.60 RUB), Sberbank Pref (+ 1.72 Prozent auf 261.70 RUB), Sberbank (+ 1.67 Prozent auf 261.98 RUB) und Surgutneftegas Pref (+ 1.59 Prozent auf 54.00 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil Cherkizovo (-1.80 Prozent auf 4’202.50 RUB), SOLLERS (-1.68 Prozent auf 993.50 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-0.59 Prozent auf 2.34 RUB), Federal Grid (-0.50 Prozent auf 0.13 RUB) und NOVATEK (-0.49 Prozent auf 1’655.80 RUB).

Blick in den RTS: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 47’177’400’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6.466 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien im Blick

Im RTS hat die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 55.80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch