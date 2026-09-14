RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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14.09.2026 09:14:00
RTL: Fragwürdige Undercover-Recherchen bei Neonazis und russischen Cyberkriminellen
RTL recherchiert verdeckt bei Neonazis und russischen Cyberkriminellen, beide Male wird die Reporterin am Ende mit dem Tod bedroht. Hat der Sender journalistische Grenzen überschritten?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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07.09.26
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