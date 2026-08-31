RTL-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

RTL Experten haben ihre Einschätzung der RTL-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die RTL-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für RTL ein Kursziel von 33,67 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,62 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 32,05 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 35,00 EUR 9,20 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 29,00 EUR -9,52 12.08.2026 Bernstein Research 37,00 EUR 15,44 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch