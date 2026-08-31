RTL Aktie 80896 / LU0061462528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Expertenmeinungen
|
31.08.2026 18:00:38
RTL-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Die Bewertungen der Analysten für die RTL-Aktie im Überblick.
RTL Experten haben ihre Einschätzung der RTL-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die RTL-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für RTL ein Kursziel von 33,67 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,62 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 32,05 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|9,20
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|29,00 EUR
|-9,52
|12.08.2026
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|15,44
|11.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTL
|
16:26
|RTL-Aktie etwas leichter: Kultserie "Unter uns" wird Ende 2026 eingestellt (AWP)
|
10:02
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
09:29
|RTL Aktie News: RTL schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
28.08.26
|RTL Aktie News: RTL reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
28.08.26
|RTL Aktie News: RTL am Freitagmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
24.08.26
|MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
18.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu RTL
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.