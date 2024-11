RTL-Aktie verliert kräftig: Schwaches Werbeumfeld dämpft Erwartungen der RTL Group

Trotz eines deutlichen Wachstums im Streaming-Bereich verbuchte die Bertelsmann-Tochter einen Umsatzrückgang im dritten Quartal. Wegen der schwachen Werbeerlöse senkt das Unternehmen seine Umsatzprognose und peilt beim operativen Gewinn das untere Ende der Spanne an.

Der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft dürfte im laufenden Jahr nun 6,3 Milliarden Euro erreichen nach 6,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Bisher war das Unternehmen von 6,6 Milliarden ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) sieht RTL nun mit rund 700 Millionen Euro am unteren Ende der Prognosespanne. Im Vorjahr hatte RTL operativ 782 Millionen verdient. Die Ergebnisprognose enthält höhere Anlaufverluste für das Streaminggeschäft von 200 Millionen Euro und gestiegene Programmkosten.

In den ersten neun Monaten lag der Umsatz zwar stabil bei rund 4,2 Milliarden Euro, auch weil die Werbeerlöse in dem Zeitraum um 2,9 Prozent zulegten. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,5 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus der Werbung sackten im Quartal um 2,4 Prozent ab, der TV-Werbeumsatz allein um 2,3 Prozent. RTL verwies auf die Auswirkungen der Olympischen Spiele im August, die von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen wurden, sowie auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld in Deutschland und Frankreich. Auch die Produktionstochter Fremantle verbuchte geringere Erlöse.

Die Kennzahlen beziehen sich auf das fortgeführte Geschäft. RTL Nederland ist nicht mehr in den Ergebnissen berücksichtigt.

Ergebniskennziffern veröffentlicht RTL für den Neunmonatszeitraum nicht.

Der Streaming-Umsatz stieg im Neunmonatszeitraum kräftig um 40 Prozent auf 277 Millionen Euro, was höheren Abo-Preisen in Deutschland sowie einer höheren Kundenzahl zu verdanken war. "Bei diesem Wachstumstempo sind wir zuversichtlich, bis Ende des Jahres die Marke von sieben Millionen zahlenden Abonnenten zu erreichen", sagte Vorstandschef Thomas Rabe.

Auf XETRA verlieren RTL-Titel zeitweise 10,68 Prozent auf 25,10 Euro.

DOW JONES