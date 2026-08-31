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31.08.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL schiebt sich am Vormittag vor

RTL Aktie News: RTL schiebt sich am Vormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RTL. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,10 EUR zu.

RTL
30.04 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 32,10 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'879 Punkten tendiert. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 32,15 EUR zu. Bei 32,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 661 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 markierte das Papier bei 39,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 17,69 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,80 EUR am 13.05.2026. Mit Abgaben von 10,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Am 16.11.2027 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,31 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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