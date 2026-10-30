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30.10.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 30,90 EUR.
Die RTL-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 30,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'554 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,90 EUR aus. Bei 31,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 17'813 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 20,77 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 9,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,33 EUR je RTL-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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