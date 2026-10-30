RTL Aktie News: RTL am Nachmittag stärker

Das Papier von RTL legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'432 Punkten liegt. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,00 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'383 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2026 erreicht. Gewinne von 25,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (28,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,00 Prozent.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,28 EUR aus. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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