RTL Aktie News: RTL am Vormittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 29,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'112 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 29,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,45 EUR. Zuletzt wechselten 6'939 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,88 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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