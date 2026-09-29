RTL Aktie 80896 / LU0061462528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.09.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag seitwärts
Die Aktie von RTL hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die RTL-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 30,10 EUR.
Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 30,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'049 Punkten notiert. Bei 30,15 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die RTL-Aktie sank bis auf 29,80 EUR. Bei 29,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16'399 RTL-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 22,82 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2026). Abschläge von 4,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
RTL-Aktie gesucht: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTL
|
12:29
|RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag seitwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|RTL Aktie News: RTL tendiert am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|RTL-Aktie gesucht: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen (AWP)
|
17.09.26
|RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen (AWP)
Analysen zu RTL
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI erobert 14'000 Punkte zurück -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.