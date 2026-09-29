RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag seitwärts

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 30,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'049 Punkten notiert. Bei 30,15 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die RTL-Aktie sank bis auf 29,80 EUR. Bei 29,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16'399 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 22,82 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2026). Abschläge von 4,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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