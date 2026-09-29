RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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29.09.2026 09:29:00
RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Vormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,95 EUR abwärts.
Die RTL-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 29,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'935 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 29,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4'276 RTL-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Gewinne von 30,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2026 auf bis zu 28,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,34 EUR belaufen. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je RTL-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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