RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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29.09.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von RTL gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 29,65 EUR.
Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 29,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'046 Punkten steht. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 51'336 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,53 Prozent hinzugewinnen. Am 13.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 2,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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