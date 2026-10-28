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28.10.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL gibt am Mittwochnachmittag ab

RTL Aktie News: RTL gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 30,90 EUR abwärts.

RTL
28.66 CHF 0.48%
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Um 16:28 Uhr ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 30,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'438 Punkten steht. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 30,90 EUR. Bei 31,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 34'452 RTL-Aktien umgesetzt.

Bei 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 26,21 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 8,41 Prozent sinken.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,28 EUR belaufen. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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