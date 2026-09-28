RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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28.09.2026 12:29:00
RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Mittag auf rotes Terrain
Die Aktie von RTL gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 30,20 EUR.
Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 30,20 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'900 Punkten steht. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,30 EUR. Zuletzt wechselten 16'164 RTL-Aktien den Besitzer.
Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 29,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2026 (28,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.04 Mrd. EUR.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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