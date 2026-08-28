RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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28.08.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL am Freitagmittag Verlust reich
Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 31,70 EUR.
Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 31,70 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 33'116 Punkten steht. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 31,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24'287 RTL-Aktien.
Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 23,03 Prozent zulegen. Am 13.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 10,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.04 Mrd. EUR gelegen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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