RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Freitagvormittag ins Plus

Die RTL-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 32,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 33'083 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 32,55 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 1'720 Stück.

Bei 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 21,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 10,00 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,31 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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