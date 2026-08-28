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28.08.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL reagiert am Freitagnachmittag positiv

RTL Aktie News: RTL reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RTL. Zuletzt ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 32,00 EUR.

RTL
30.04 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'995 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 32,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,55 EUR. Zuletzt wechselten 41'093 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 21,88 Prozent zulegen. Am 13.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 11,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,48 EUR belaufen. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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