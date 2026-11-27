Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 28,75 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'582 Punkten steht. In der Spitze büsste die RTL-Aktie bis auf 28,70 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 710 RTL-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. 35,65 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,43 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2025 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von RTL.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

RTL-Aktie dennoch höher: Sender-Konzern senkt die Erwartungen, Werbemarkt bleibt schwach

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 5 Jahren angefallen