Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,85 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'677 Punkten steht. Die RTL-Aktie legte bis auf 28,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34'568 Stück gehandelt.

Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 26,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,05 EUR fiel das Papier am 25.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 2,77 Prozent wieder erreichen.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.03.2027 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 16.03.2028 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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