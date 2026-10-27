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27.10.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 31,25 EUR.
Das Papier von RTL legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'151 Punkten liegt. Bei 31,25 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2'338 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,80 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 9,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,28 EUR je RTL-Aktie. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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