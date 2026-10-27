RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 31,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'428 Punkten liegt. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,40 EUR zu. Bei 31,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 25'992 Stück.

Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 28,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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