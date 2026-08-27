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27.08.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit Abschlägen

RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 32,05 EUR.

RTL
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Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 32,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'634 Punkten steht. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,15 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 1'531 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 17,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR. Abschläge von 10,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RTL.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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