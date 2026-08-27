RTL Aktie News: RTL am Nachmittag billiger

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 31,95 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'760 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die RTL-Aktie bis auf 31,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17'439 RTL-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 18,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 9,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,48 EUR belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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