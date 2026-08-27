Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’418 1.2%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Suche...
ETF Sparplan

RTL Aktie 80896 / LU0061462528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL am Nachmittag billiger

RTL Aktie News: RTL am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RTL. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 31,95 EUR.

RTL
29.87 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 31,95 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'760 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die RTL-Aktie bis auf 31,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17'439 RTL-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 18,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 9,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,48 EUR belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren bedeutet

RTL-Aktie verliert: Streaming-Erfolg gleicht Werbeflaute aus


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RTL

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RTL

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.05.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

27.08.26 Logo WHS NVIDIA schockt die Skeptiker: Umsatz verdoppelt – Aktie vor der nächsten Rallye?
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
27.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa - Starke Zwischenbilanz / Eli Lilly - Überzeugende Resultate
27.08.26 Marktüberblick: Banken und Stahlwerte gesucht
27.08.26 Schwergewichte bremsen SMI ein
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

RTL 29.70 0.85% RTL

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten

Top-Rankings

Ken Fishers Portfolio im zweiten Quartal 2026
Ken Fisher-Depot
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.