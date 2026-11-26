Das Papier von RTL konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 28,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'207 Punkten steht. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 28,75 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12'113 RTL-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2026 erreicht. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 26,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 28,05 EUR fiel das Papier am 25.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 1,58 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

RTL wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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