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26.11.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL am Vormittag fester
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 28,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'076 Punkten liegt. Bei 28,75 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'358 RTL-Aktien.
Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 37,32 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2026 Kursverluste bis auf 28,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 1,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.04 Mrd. EUR gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte RTL am 12.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von RTL.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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