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26.11.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL steigt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 28,70 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 28,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'274 Punkten notiert. Die RTL-Aktie legte bis auf 28,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'265 RTL-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,89 Prozent hinzugewinnen. Am 25.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,26 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem RTL seine Aktionäre 2025 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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