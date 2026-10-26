RTL Aktie News: RTL am Montagmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 31,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'210 Punkten liegt. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,55 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16'028 RTL-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. 23,61 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,30 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,33 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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