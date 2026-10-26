RTL Aktie News: RTL am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die RTL-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 31,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'293 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die RTL-Aktie bis auf 31,05 EUR. Bei 31,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 34'791 RTL-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,58 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,28 EUR. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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