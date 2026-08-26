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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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26.08.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

RTL Aktie News: RTL präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 32,55 EUR.

RTL
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 32,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'476 Punkten liegt. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'210 RTL-Aktien.

Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,82 Prozent hinzugewinnen. Am 13.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,31 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RTL Group
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