RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die RTL-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 32,35 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'296 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 32,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'407 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 20,56 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2026 auf bis zu 28,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,48 EUR je RTL-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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