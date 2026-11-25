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25.11.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von RTL. Bei der RTL-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,50 EUR.
Die RTL-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 28'965 Punkten steht. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,75 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,15 EUR nach. Bei 28,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 47'512 RTL-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 26,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 1,23 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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