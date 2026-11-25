|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 09:29:00
RTL Aktie News: Anleger greifen bei RTL am Vormittag zu
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,55 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,55 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 28'847 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 28,55 EUR. Mit einem Wert von 28,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 419 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.04.2026 markierte das Papier bei 39,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 26,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2026 bei 28,15 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 1,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2027 veröffentlicht. RTL dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
RTL-Aktie dennoch höher: Sender-Konzern senkt die Erwartungen, Werbemarkt bleibt schwach
MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 5 Jahren angefallen
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTL
|
09:29
|RTL Aktie News: Anleger greifen bei RTL am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
24.11.26
|RTL Aktie News: RTL am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
24.11.26
|RTL Aktie News: RTL am Dienstagmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu RTL
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.