Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,55 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 28'847 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 28,55 EUR. Mit einem Wert von 28,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 419 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2026 markierte das Papier bei 39,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 26,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2026 bei 28,15 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 1,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2027 veröffentlicht. RTL dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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